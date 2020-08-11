Son dakika haberi: Kula'nın yeni Jandarma Komutanı Teğmen Yarımçam göreve başladı Son dakika haberlerine göre Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Teğmen Nurettin Yarımçam göreve başladı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Teğmen Nurettin Yarımçam göreve başladı.

Uzun bir süredir vekaleten yürütülen İlçe Jandarma Komutanlığı görevine, Teğmen Nurettin Yarımçam atandı. Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinden Kula'ya atanarak göreve başlayan Teğmen Yarımçam, Kula'yı çok sevdiğini ve şirin bir ilçede görev yapacak olmanın verdiği mutluluktan bahsetti. Kula'nın huzuru ve güvenliği için var gücü ile çalışacaklarını dile getiren Teğmen Yarımçam, hayırlı olsun dileklerini ileten tüm Kulalı vatandaşlara teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA