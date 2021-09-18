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Son dakika haberi! Kula'da çatı yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Kula'da çatı yangını korkuttu

Son dakika haber... Manisa'nın Kula ilçesinde bir bağ evinin çatısında çıkan yangın korkuttu.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir bağ evinin çatısında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında, bağ evi hasar gördü.

Kula'da Seyitali Mahallesi Sazlık Küme Evleri mevkiinde Ali Kareatüfenkçi'ye ait bağ evinin çatısından, dumanlar yükseldi. Çatıdaki dumanları zamanında fark eden aile fertleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, bağ evinin çatısında maddi hasar oluştu. Yangın sebebiyle bölge halkı korkulu anlar yaşadı. - MANİSA

Son dakika haberi! Kula'da çatı yangını korkuttu

Son dakika haberi! Kula'da çatı yangını korkuttu

Son dakika haberi! Kula'da çatı yangını korkuttu

Son dakika haberi! Kula'da çatı yangını korkuttu

Son dakika haberi! Kula'da çatı yangını korkuttu

Son dakika haberi! Kula'da çatı yangını korkuttu

Son dakika haberi! Kula'da çatı yangını korkuttu

Son dakika haberi! Kula'da çatı yangını korkuttu

Son dakika haberi! Kula'da çatı yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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