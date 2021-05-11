Son dakika haberi! Küçükçekmece zincirleme kaza kamerada
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Son dakika haberi! Küçükçekmece zincirleme kaza kamerada

Son dakika haberi! Küçükçekmece zincirleme kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de, 4 aracın karıştığı zincirleme kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece'de, 4 aracın karıştığı zincirleme kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Kanarya istikametinden seyreden 34 HB 3388 Hyundai markalı otomobil sürücüsü, bir anlık dikkatsizlik sonucu önündeki 47 AAF 423 plakalı Wolksvagen markalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tunç idaresindeki otomobil de ticari kargo aracına çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada kimse yara almazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, başka kazanın olmaması için güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle tek şeritten sağlanan trafik normale döndü.

Kazayı anlatan kargo aracının sürücüsü Cengiz Özcan, "En arkadaki araç öndekine vuruyor, o da bize vuruyor. İkisinin arasında sıkışmış kalıyoruz, yaralı yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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