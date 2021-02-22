Son dakika haberi | Küçükçekmece Kaymakamı Bedirhanoğlu'ndan "martıların abisi"ne yardım sözü
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Son dakika haberi | Küçükçekmece Kaymakamı Bedirhanoğlu'ndan "martıların abisi"ne yardım sözü

22.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:02
Son dakika haberi | Küçükçekmece Kaymakamı Bedirhanoğlu'ndan

Son dakika haberler... Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, her gün çöpten topladığı ekmeklerle martıları beslediği için mahallesinde "martıların abisi" olarak tanınan ve sağlık sorunları nedeniyle çalışmakta zorlanan Sönmez Aras'a hastane işlemleri ve yeni bir eve tanışması için yardım sözü verdi.

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, her gün çöpten topladığı ekmeklerle martıları beslediği için mahallesinde "martıların abisi" olarak tanınan ve sağlık sorunları nedeniyle çalışmakta zorlanan Sönmez Aras'a hastane işlemleri ve yeni bir eve tanışması için yardım sözü verdi.

Kaymakam Turan Bedirhanoğlu, yalnız yaşadığı evinde Sönmez Aras'ı ziyaret etti. Ziyarette, Küçükçekmece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kasım Şengönül ve Kanarya Mahallesi Muhtarı Rüstem Güneş de yer aldı.

Sönmez Aras'ın sorunlarını dinleyen Bedirhanoğlu, Aras'ın martıları her gün beslemesinin güzel bir insanlık örneği oluşturduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti.

Bedirhanoğlu, Aras'ın sağlık sorunlarından bir an önce kurtulması için kendisine yardım edeceklerini, en kısa sürede yeni bir eve taşınması için kira yardımı yapacaklarını ve ev eşyalarının alınması için destek olacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) dün servis ettiği "Çöpten topladığı ekmeklerle her gün kuşları besliyor" haberiyle Sönmez Aras'ın durumunu fark ettiklerini belirten Bedirhanoğlu, toplumsal duyarlılık örneği habercilik için AA'ya teşekkür etti.

Aras'ın sağlığına kavuşması için gerekli kurumlarla iletişime geçilirken, Küçükçekmece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla Aras için bir ev bulunacak ve eşya alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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