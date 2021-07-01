Son dakika haberleri... Küçükçekmece gölünde ölen balıklar sahile vurdu

Son dakika haberler: Küçükçekmece gölünde ölen balıklar sahile vurdu -Göldeki kirlilik ve kötü koku dikkat çekti Küçükçekmece gölünde ölen çeşitli türlerdeki balıklar kıyıya vurdu.

Küçükçekmece gölünde ölen balıklar sahile vurdu

-Göldeki kirlilik ve kötü koku dikkat çekti

İSTANBUL - Küçükçekmece gölünde ölen çeşitli türlerdeki balıklar kıyıya vurdu. Göldeki kirlilik ve kötü koku dikkat çekti.

Küçükçekmece gölünde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Bazı balıkların su içinde çırpındığı ve nefes alıp vermek zorlandığı için su yüzeyine çıktığı görüldü. Göldeki kirlilik ve kötü koku göl kıyısında oturan vatandaşları rahatsız etti. Vatandaşlar göldeki kirliliğe bir çözüm bulunmasını istiyor.

"Sağlığımızı gerçekten tehdit ediyor"

Göldeki balık ölümleriyle ilgili konuşan Derya Çayırbaşı, "Her akşam buradayım. Yaklaşık 2-3 günlük bir olay bu. Önceden yoktu, böyle bir şey balık tutuyorduk burada ama şimdi ölü olduklarını gördük. Muhtemelen çevre kirliliğinden. Şuralar özellikle çok kötü yavru balıklar var. Buna bir çare bulunursa seviniriz. Buradan balık tutup yediğimi biliyorum. Sağlığımızı gerçekten tehdit ediyor. Bu koku da yoktu 2-3 günlük bir mevzu bu. İnsanlarımız gerçekten dikkat etmiyor. Buna bir çare bulunsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan