Son dakika haberleri: Halkalı'daki iş yeri yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri: Halkalı'daki iş yeri yangını kontrol altına alındı

27.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:00

Son dakika gündem haberi... Küçükçekmece'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Küçükçekmece'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerindeki geri dönüşüm tesisinde kaynak yapılırken ambalajlara kıvılcım sıçraması üzerine yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tesisin yan tarafında bulunan su deposuna da sirayet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geri dönüşüm tesisinin yakınındaki bir kumaş fabrikası da tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın sırasında tesisin önünde park halinde olan hafif ticari araç ile kamyon kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri: Halkalı'daki iş yeri yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri: Halkalı'daki iş yeri yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri: Halkalı'daki iş yeri yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri: Halkalı'daki iş yeri yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

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