Son dakika haberi | KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇOCUK PARKINDAKİ GÖRSELLERE İLİŞKİN TERÖR SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
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Son dakika haberi | KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇOCUK PARKINDAKİ GÖRSELLERE İLİŞKİN TERÖR SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

22.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:35

Son dakika haberi... 3 şüphelinin Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildiHaber Özden ATİK İstanbul, DHA- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı...

3 şüphelinin Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi

Haber Özden ATİK İstanbul, DHA- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, üç şüphelinin Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, şüphelilerin park içerisine işlenen sembollerin bölücü terör örgütü PKKKCK'yı simgelediğini net bir şekilde bildiklerinin yazışma içerikleri ve alınan beyanlardan anlaşıldığı kaydedildi.

Son dakika haberi | KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇOCUK PARKINDAKİ GÖRSELLERE İLİŞKİN TERÖR SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Son dakika haberi | KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇOCUK PARKINDAKİ GÖRSELLERE İLİŞKİN TERÖR SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Son dakika haberi | KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇOCUK PARKINDAKİ GÖRSELLERE İLİŞKİN TERÖR SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Son dakika haberi | KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇOCUK PARKINDAKİ GÖRSELLERE İLİŞKİN TERÖR SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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