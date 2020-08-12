Son dakika haberi | Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Son dakika haberi: Küçükçekmece'de bulunan bir tekstil atölyesinin önüne araçla gelen kişi ya da kişiler atölye önünde bulanan çalışanlardan ikisini silahla yaraladı.

Son dakika haberi | Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı
12.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:30

Küçükçekmece'de bulunan bir tekstil atölyesinin önüne araçla gelen kişi ya da kişiler atölye önünde bulanan çalışanlardan ikisini silahla yaraladı. Biri karnından diğeri bacağından vurulan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Oral Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesi önünde yaşandı. Tekstil atölyesi önüne araç ile gelen kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle, o sırada atölye önünde bulunan iki işçiyi silahla ateş açarak yaraladı. Edinilen bilgiye göre, işçilerden biri karnından diğeri ise bacağından yaralandı. Saldırgan şahıslar olay yerine geldikleri araç ile hızla uzaklaşırken yaralı şahıslar ise ambulans beklenmeden, arkadaşları tarafından özel araçları ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise yerdeki boş mermi kovanlarını inceledi ve yerdeki kanlardan örnek aldı.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Güncel
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu Politika
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Son Dakika: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı Spor
Son Dakika: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Politika
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! 'CHP Genel Başkanı kim olmalı?' sorusunda İnce sürprizi Politika
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır Ekonomi
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Bodrum'da kadınların 'Niye bakıyorsunuz' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 'acil koduyla' ulusa sesleniş konuşması yaptı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı
Son Dakika: Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti
Son Dakika: Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti
Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz
Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz
Bakan Ersoy, 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı
Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı
Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı
Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı
Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı
Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Ali Babacan Meral Akşener Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Demet Akalın Ufuk Bayraktar Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Mert Nobre Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 19:56:53. #1.14#
title