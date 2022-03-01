Son dakika haberi... Küçükçekmece'de silahlı kuaföre silahlı saldırı, 5 yaralı (1)

KÜÇÜKÇEKMECE'de erkek kuaförüne yapılan silahlı saldırıda, 5 kişi yaralandı.

Olay, Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce cadde üzerindeki bir kuaföre ateş açıldı. Saldırısı sırasında 5 kişinin yaralandığı bildirilirken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.