Son dakika haberi: Küçükçekmece'de korkutan kaza: 1 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet, minibüse yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet şoförü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, saat 11.10 sıralarında Tevfik Bey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ercan isimli 34 DZA 65 plakalı kamyonetin sürücüsü, seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, Davut Bayer idaresindeki 34 M 3801 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yolun ortasında bulunan beton bariyerlere saplandı. Feci kazada kamyonetin sürücüsü Ercan, aracında sıkışarak yaralandı. Vatandaşların durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler olaya müdahale etti. Omzundan yaralanan 34 DZA 65 plakalı kamyonetin sürücüsü, en yakın hastaneye kaldırıldı.

Son anda kazaya karışmaktan kurtulan Eren Keser, "20 Temmuz Caddesi'nde yokuş aşağı gidiyordu kamyonet. Sol taraftan bir anda minibüs çıkınca hava da yağışlı. Ben d kamyonetin arkasındaydım. Adama duramadı. Sola manevra yaptı, sağa kaçtı olmadı, frenler zaten durmadı. Kaldırıma çıktı. Biz hasar almadık ama biz de zor durduk. Yolcuları tahliye ettiler, yolcular çıktı" şeklinde konuştu.

34 M 3801 plakalı minibüsün sürücüsü Davut Bayer ise "Ben aradan çıktım. Yağmurlu olduğu için ışıklar şu an çalışmıyor. Gördü beni, freni tutmadı beyefendinin. Freni tutmayınca ben kurtardım bana soldan vurdu. Ben ve bir yolcumla ara sokaktan çıkış aldığımda şoför geldiğinde duramadı, gördükten sonra da frene bastı, freni tutmadı. Soldan bana vurdu" ifadelerine yer verdi.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik, kamyonet ve minibüsün yoldan çekilmesinin ardından açıldı. - İSTANBUL