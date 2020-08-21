Son dakika haberi... Küçükçekmece'de huzur operasyonu gerçekleştirildi
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Son dakika haberi... Küçükçekmece'de huzur operasyonu gerçekleştirildi

Son dakika gündem haberi... Küçükçekmece'de uyuşturucu satıcıları ve aranan kişilere yönelik huzur operasyonu gerçekleştirildi.

21.08.2020 23:54 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:00

Küçükçekmece'de uyuşturucu satıcıları ve aranan kişilere yönelik huzur operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, özel harekat ve yunus timlerinin katılımıyla huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, hırsızlık şüphelileri, şüpheli kişiler, arananlar ve şüpheli araçlara yönelik denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.

Araçların iç kısım ve bagaj bölümleri ekipler tarafından tek tek aranırken aramalara polis köpekleri de katıldı.

Uygulamaları yerinde takip eden İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş vatandaşlar ve esnafla bir süre sohbet etti, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmeleri hatırlatmasında bulundu.

Aktaş, salgın nedeniyle takılması zorunlu maskesi olmayan bir vatandaşa, maskenin öneminden bahsederek maske verdi.

Emniyet Müdürü Aktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamaların halkın huzur ve güvenliği için düzenli olarak devam edeceğini belirterek, "Kentteki genel uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bu akşam da 165 noktada 1500 personelle, hava destekli denizden botlar, kardan ekiplerimiz narkotik köpekleriyle beraber, genelde Narkotim polisleriyle yapacağımız uygulamalar var. Uygulamalarımız gün boyu devam ediyor." diye konuştu.

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Son dakika haberi... Küçükçekmece'de huzur operasyonu gerçekleştirildi

Kaynak: AA

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