Son dakika haberi! Küçükçekmece'de geri dönüşüm tesisindeki yangına itfaiye müdahale ediyor
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Son dakika haberi! Küçükçekmece'de geri dönüşüm tesisindeki yangına itfaiye müdahale ediyor

27.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:56
Son dakika haberi! Küçükçekmece'de geri dönüşüm tesisindeki yangına itfaiye müdahale ediyor

Son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Küçükçekmece'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanların uzak bölgelerden de görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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