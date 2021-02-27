Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de geri dönüşüm tesisinde yangın
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Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de geri dönüşüm tesisinde yangın

27.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:41
Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika gündem haberi: Cemil ÖZDEMİR / Küçükçekmece Halkalı'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Cemil ÖZDEMİR/

Küçükçekmece Halkalı'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler içinde kalan tesis itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tesis kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 16.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Dereboyu Caddesi'nde bulunan bir bölümü kapalı olan tek katlı geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, tesiste kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların saçılması sonucu plastik malzemeler tutuştu. Alevler tesisin önündeki bir kamyonete de sıçradı. Yangını gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi.  İtfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Çevredeki iş yerinde çalışan bir kişi "Ben de yandaki fabrikada çalışıyorum. Dumanları gördüm. Buraya geldim. Baktım yanıyor. İçeride kağıt ve temizlik malzemeleri olduğunu biliyorum. Yaralanan yok" dedi.

PATLAMA SESİ DUYDUMBaşka bir görgü tanığı "Patlama sesini duydum. Çay saatimize denk geldi. Kağıt ve plastikler var burada. Yaralanan yok ama içeridekiler kendilerini zor kurtardılar." dedi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tesis kullanılamaz hale geldi

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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