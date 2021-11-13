Son dakika haberi: Küçükçekmece'de bir kadın boşandığı kişi tarafından silahla öldürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Küçükçekmece'de bir kadın boşandığı kişi tarafından silahla öldürüldü

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Küçükçekmece'de bir kadın boşandığı kişi tarafından silahla öldürüldü

Son dakika haberler... Küçükçekmece'de boşandığı kişi tarafından silahla başından vurulan kadın, hayatını kaybetti.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de boşandığı kişi tarafından silahla başından vurulan kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi Hoşgörü Sokak'ta oturan 2 çocuk annesi Ümmügülsüm Yarış'ın (38) evinden silah sesi duyan vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.

Eve gelen polis ekipleri, kadının silahla başından vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yapılan çalışmada, 1,5 yıl önce boşandığı eşi Sedat K.'nin sabah eve gelerek tartıştığı kadını silahla ateş ederek öldürdüğü ve kaçtığı belirlendi.

Polis ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Kesik baş cinayeti davasında müebbet hapse çarptırılan kadın operasyonla yakalandı

Kesik baş cinayeti davasında müebbet hapse çarptırılan kadın operasyonla yakalandı

 Son dakika haber | 'Ormanda kayboldum? ihbarı yapan Esra için arama çalışması başlatıldı

Son dakika haber | 'Ormanda kayboldum? ihbarı yapan Esra için arama çalışması başlatıldı

 Bahçelievler'de kadın cinayeti sonrası yaşananlar cep telefonunda

Bahçelievler'de kadın cinayeti sonrası yaşananlar cep telefonunda

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title