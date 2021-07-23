Son dakika haberi | Küçükçekmece'de atlı polislerden Menekşe Plajı'nda bayram denetimi
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Son dakika haberi | Küçükçekmece'de atlı polislerden Menekşe Plajı'nda bayram denetimi

Son dakika haberi | Küçükçekmece'de atlı polislerden Menekşe Plajı'nda bayram denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de, Kurban Bayramı tatilinde bir yere gidemeyen birçok yerli ve yabancı turist, soluğu Menekşe Plajı'nda aldı.

Küçükçekmece'de, Kurban Bayramı tatilinde bir yere gidemeyen birçok yerli ve yabancı turist, soluğu Menekşe Plajı'nda aldı. Plajlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler drone ile denetimler gerçekleştirerek pandemi kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.

Küçükçekmece'de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Ekipleri ve Atlı Polis Birlikleri Menekşe Plajı ve Küçükçekmece Gölü etrafında denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimler havadan drone ile görüntülendi. Hem pandemi kurallarını ihlal etmemek, hem de asayişi sağlamak için yapılan denetimlerde, atlı birliklere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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