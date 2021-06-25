Son dakika haberi: Küçükçekmece'de 13'üncü katta mahsur kalan papağanı nefes kesen kurtarma operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Küçükçekmece'de 13'üncü katta mahsur kalan papağanı nefes kesen kurtarma operasyonu

Son dakika haberi: Küçükçekmece'de 13'üncü katta mahsur kalan papağanı nefes kesen kurtarma operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de, 15 katlı binanın 13'üncü katında su gider borusu ile duvar arasına sıkışan papağan kurtarıldı.

Küçükçekmece'de, 15 katlı binanın 13'üncü katında su gider borusu ile duvar arasına sıkışan papağan kurtarıldı. Halatlar yardımıyla çatıdan sarkan itfaiyenin nefese kesen kurtarma anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, sahibinden kaçan papağan 15 katlı binanın 13'ncü katındaki su gider borusu ile duvar arasında sıkıştı. Papağanın kurtulamaması sonucu itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısına çıkarak kurdukları halat yardımıyla papağının bulunduğu yere indi. İtfaiye ekipleri adeta nefese kesen operasyonuyla kurtulan papağan, sahibine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece'de kadın 3'üncü kattan atladı, başka çatıya düştü: Mahalleli eşini linç etmeye kalktı
Küçükçekmece'de kadın 3'üncü kattan atladı, başka çatıya düştü: Mahalleli eşini linç etmeye kalktı
Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı
Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Brad Pitt Tolga Yüce Seda Sayan
Spor Ali Koç Mert Müldür Emre Kocadağ Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Küçükçekmece'de 13'üncü katta mahsur kalan papağanı nefes kesen kurtarma operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 09:15:37. #1.15#

title