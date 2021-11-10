Son dakika haberi... Küçükbaş hayvanları sahibinden habersiz satan 3 kişi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bakmak için anlaştığı 22 küçükbaş hayvanı sahibinden haber siz satan ve satın alan 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Çatalköprü Mahallesinde ikamet eden M.A.K. (36), jandarmaya başvurarak 22 küçükbaş hayvanına bakması için anlaştığı M.U'nun (39), kendisinden haber siz olarak hayvanlarını sattığını ihbar etti.

Jandarmanın yaptığı çalışma sonucu M.U'nun, A.K. (42) ve A.Y. (49) ile birlikte küçükbaş hayvanları K.İ. (35) isimli kişiye 22 bin lira karşılığında sattıklarını tespit etti.

K.İ'nin hayvan damında yapılan aramada, 22 küçükbaş bulunarak sahibine teslim edildi.

Ekipler, olaya karışan A.K, A.Y. ile K.İ'yi gözaltına alırken M.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

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