Son dakika genel: Küçük Validen İl Jandarma Komutanına talimat
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Son dakika genel: Küçük Validen İl Jandarma Komutanına talimat

İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Küçük Validen İl Jandarma Komutanına talimat 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Erzurum Valisi Okay Memiş makam koltuğunu 4.sınıf öğrencisi Ecrin Ece Sezgin'e devretti.

Küçük Validen İl Jandarma Komutanına talimat

ERZURUM - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Erzurum Valisi Okay Memiş makam koltuğunu 4.sınıf öğrencisi Ecrin Ece Sezgin'e devretti. Koltuğu devralan küçük Valinin ilk işi İl Jandarma Komutanına talimat vermek oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Erzurum Valisi Okay Memiş makam koltuğunu Yakutiye Edip Somunoğlu İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Ecrin Ece Sezgin'e devretti. Vali Memiş'in koltuğuna temsili olarak oturan Sezgin, makam koltuğunda konuşmasını yaptıktan sonra Vali Memiş'e İl Jandarma Komutanı ile konuşmak istediğini söyledi. İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ile telefonda görüşen minik Ecrin kırsal alanda sosyal mesafe ve maske konusunda denetimlerin sıkılaştırılması talimatı verdi.

Vali Memiş ardından küçük Ecrin'e ve onun ailesine hediye vererek hatıra fotoğrafı çekildi.

Son dakika genel: Küçük Validen İl Jandarma Komutanına talimat
Son dakika genel: Küçük Validen İl Jandarma Komutanına talimat
Son dakika genel: Küçük Validen İl Jandarma Komutanına talimat
Son dakika genel: Küçük Validen İl Jandarma Komutanına talimat
Son dakika genel: Küçük Validen İl Jandarma Komutanına talimat
Son dakika genel: Küçük Validen İl Jandarma Komutanına talimat
Son dakika genel: Küçük Validen İl Jandarma Komutanına talimat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK

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