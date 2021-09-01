Son dakika haberi... Küçük kız çocuğunun bisikletini çalan hırsız kameraya yakalandı
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Son dakika haberi... Küçük kız çocuğunun bisikletini çalan hırsız kameraya yakalandı

Son dakika haberi... Küçük kız çocuğunun bisikletini çalan hırsız kameraya yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Arnavutköy'de apartmana giren bir kişi merdiven boşluğunda bulunan çocuk bisikletini çalarak kayıplara karıştı.

Arnavutköy'de apartmana giren bir kişi merdiven boşluğunda bulunan çocuk bisikletini çalarak kayıplara karıştı. Apartmandan çıkarken kapıda bulunan çocuklarla da konuşan pişkin hırsızın o anları apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Arnavutköy Anadolu Mahallesi Obay Sokakta bulunan bir binada gerçekleşti. İddiaya göre, binaya giren bir kişi merdiven boşluğunda bulunan bisikleti gözüne kestirdi. Etrafta kimsenin olmadığını anlayınca bisikletini alıp binadan çıktı. 4 yaşındaki küçük kız çocuğunun bisikletini çalan hırsız bina çıkışında bulunan çocuklara ve vatandaşlara aldırış etmedi. Pişkin hırsız kapıda bulunan çocuklarla konuştuktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızın o anları ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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