Son dakika haber! Küçük çocuklardan duygulandıran hareket...Tarlada namaz kıldılar

Küçük çocuklardan duygulandıran hareket...Tarlada namaz kıldılar

SİİRT - Siirt'te boş alana seccadelerini seren 3 çocuğun namaz kılması, görenleri duygulandırdı.

Kent merkezi Doğan Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada bir araya gelen 3 çocuk seccadelerini yere serdi. Çocukların namaz kılma anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Çocuklardan biri imam olurken arkadaşları da arkada saf tutarak namaz kıldı. Çocukların bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı