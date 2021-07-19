Son dakika haberi: Küçük Asya su deposunun altında kalarak hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Küçük Asya su deposunun altında kalarak hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Küçük Asya su deposunun altında kalarak hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Tekirdağ'da üzerine 1 tonluk su deposu devrilen 11 yaşındaki Asya Miraç Özen hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da üzerine 1 tonluk su deposu devrilen 11 yaşındaki Asya Miraç Özen hayatını kaybetti.

Olay, pazar akşamı Saray ilçesi Osmanlı Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde dışarıda oyun oynayan 11 yaşındaki Asya Miraç Özen'in ortadan kaybolması üzerine küçük kızı aramaya başlayan yakınları, evlerinin karşısında bulunan ayçiçek tarlasındaki su deposunun devrilmiş olduğunu gördüler ve su deposunu kaldırdıklarında küçük kızın cansız bedeniyle karşılaştılar.

Durum hemen 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. 1 tonluk su deposunun altında kalarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki Asya Miraç Özen'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesine kaldırılırken, gözyaşlarına boğulan ve sinir krizi geçiren küçük kızın yakınları mahalle sakinleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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