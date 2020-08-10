Son dakika haberi: Kucak kucağa ama maskeli
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Son dakika haberi: Kucak kucağa ama maskeli

Son dakika haberi: - Kucak kucağa ama maskeli Motosiklete ve 1 metrekarelik kasasına sığan 6 kişi maske taksa da mesafeden sınıfta kaldı Bursa'da, yabancı uyruklu 6 kişinin aynı motosiklete binerek yaptığı tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

10.08.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:09

- Kucak kucağa ama maskeli

Motosiklete ve 1 metrekarelik kasasına sığan 6 kişi maske taksa da mesafeden sınıfta kaldı

BURSA - Bursa'da, yabancı uyruklu 6 kişinin aynı motosiklete binerek yaptığı tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolcuların koronavirüse karşı önlem olarak maske takmaları ise dikkat çekerken motosiklete ve 1 metrekarelik kasasına binen 6 kişi sosyal mesafeden sınıfta kaldı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yabancı uyruklu 6 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikteki sürücülerin yanı sıra kendi canlarını da hiçe sayarak yolculuk yapan 6 kişi, aynı zamanda koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmadı. Motosiklet sürücüsünün ve diğer yolcuların kask takmadığı görüldü. Yolculuk sırasında, diğer yolcuların ve sürücünün önlem amacıyla maske ve eldiven taktığı gözlendi. Görüntülendiklerini anlayınca, "Teşekkürler, teşekkürler" diyerek el sallayıp uzaklaştı.

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Son dakika haberi: Kucak kucağa ama maskeli

Kaynak: İHA

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