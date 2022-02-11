Son dakika haberi... KTSO, "Mesleki, Teknik Eğitim ve Liseler Tanıtım" eki hazırladı

KARABÜK (AA) - Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Ekonomi Karabük iş birliğiyle yayımladığı 30 sayfalık Mesleki, Teknik Eğitim ve Liseler Tanıtım eki düzenlenen programla sunuldu.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, mesleki ve teknik eğitimin önemine ve geleceğin mesleklerine değindi.

KTSO Meclis Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz da mesleki ve teknik eğitim hakkındaki eki neden hazırladıkları ve bu alana verdikleri önemden bahsetti.

KTSO'nun kurulduğu günden itibaren mesleki ve teknik eğitimin üzerine eğildiğini ifade eden Yılmaz, "Dünyayla rekabet konusunda ilerlemeci adımlar atan ülkemizi daha hızlı kalkındırmak için çocuklarımızı mesleki ve teknik okullara yönlendirmek ise Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğitimdeki önceliklerimiz arasında." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören ise 1 aylık süreçte bu eğitimlerden fayda sağlayacak 1205 öğrenciye ulaştıklarını anlattı.