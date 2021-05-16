Son dakika haberi | Kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edebilecek, diğer okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına uygun hareket...
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Son dakika haberi | Kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edebilecek, diğer okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına uygun hareket...

Son dakika haberi | Kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edebilecek, diğer okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına uygun hareket...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edebilecek, diğer okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına uygun hareket edilecek.

Kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edebilecek, diğer okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına uygun hareket edilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MEB: 1 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, durum değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
MEB: 1 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, durum değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
MEB: Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek.
MEB: Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek.
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Son dakika haberi | Kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edebilecek, diğer okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına uygun hareket... - Haberler
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