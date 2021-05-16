Son dakika haberi | Kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edebilecek, diğer okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına uygun hareket...

Son dakika haberlerine göre Kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edebilecek, diğer okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına uygun hareket edilecek.