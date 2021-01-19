Son dakika haberi: Kremlin: Navalnıy'ın tutuklanması ülkenin iç meselesi
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Son dakika haberi: Kremlin: Navalnıy'ın tutuklanması ülkenin iç meselesi

19.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:36
Son dakika haberi: Kremlin: Navalnıy'ın tutuklanması ülkenin iç meselesi

Son dakika gündem haberi: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanmasının ülkenin iç meselesi olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanmasının ülkenin iç meselesi olduğunu söyledi.

Peskov, bazı Batı ülkelerinin ve örgütlerin Almanya'dan ülkesine dönüşünde tutuklanan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması yönündeki açıklamalarını gazetecilere değerlendirdi.

Söz konusu açıklamaları dikkate almadıklarını belirten Peskov, Navalnıy'ın Rus yasalarına aykırı davrandığını savundu.

"Bu, tamamen ülkemizin iç meselesidir. Kimsenin buna müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Bu tür açıklamaları dikkate alma niyetinde değiliz." diyen Peskov, tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmakla ilgili olduklarını dile getirdi.

Peskov, Navalnıy ile ilgili durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ilgilendirmediğini ve Rus vatandaşlarının haklarının ülkedeki yasalar tarafından güvence altına alındığını ifade etti.

Navalnıy'ın tutuklanması

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Moskova'nın Himki ilçesindeki polis merkezinde kurulan mahkemede Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle dün duruşma yapılmıştı.

Himkinskiy Bölgesel Mahkemesi heyeti, Kremlin'e muhalif Navalnıy'ın 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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