Son dakika haberi | Kozmetik ürün dükkanında çıkan yangın kontrol altında Son dakika haberi: İzmir'in Konak ilçesinde kozmetik ürün dükkanında yangın çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde kozmetik ürün dükkanında yangın çıktı. Zaman zaman küçük çapta patlamaların yaşandığı ve ilk belirlemelere göre 4 iş yerinin etkilendiği yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Gıda çarşısı içerisindeki bir toptan kozmetik ürünleri satan iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Küçük çapta patlamalar yaşandı

Alevler kısa sürede büyüyerek ilk belirlemelere göre 4 iş yerine sıçradığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları yaptığı esnada küçük çapta çok sayıda patlama meydana geldi. İş yerlerinin yandığını duyarak olay yerine gelen dükkan sahipleri alevleri gözyaşları içerisinde izlerken, bir itfaiye eri de dumandan etkilenmesi sonucunda ambulansa alınarak kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA