Son dakika haberi | Kozan'daki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli adliyede (2) Son dakika gündem haberi: ŞÜPHELİLER SERBESTAdana'nın Kozan ilçesinde, dün 10 hektar ormanlık alanın zarar görmesine neden olan yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLER SERBEST Adana'nın Kozan ilçesinde, dün 10 hektar ormanlık alanın zarar görmesine neden olan yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA