Son dakika haberi: Kozan'daki orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor (2) Son dakika gündem haberi... YANGINDA EVİ YANDI, HAYVANLARI TELEF OLDUAdana'nın Kozan ilçesi Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda, dün saat 12.00 sıralarında başlayan orman yangını, hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

YANGINDA EVİ YANDI, HAYVANLARI TELEF OLDU

Adana'nın Kozan ilçesi Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda, dün saat 12.00 sıralarında başlayan orman yangını, hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının söndürülmesi için bölge halkı da destek verdi. Çevre mahallelerdeki evler tahliye edilirken, yangında çok sayıda ev yandı ve çiftliklerdeki hayvanlar telef oldu. Yangının etkili olduğu Karahamzalı Mahallesi'ndeki evi yanan Hatice Eroğlu (46), 9 küçükbaş ile 3 büyükbaşının alevler arasında kalarak, telef olduğunu belirtip, gözyaşı döktü.

Kaynak: DHA