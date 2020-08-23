Son dakika haberi... Kozan'daki orman yangını - Bazı evler tahliye edildi (2)
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Son dakika haberi... Kozan'daki orman yangını - Bazı evler tahliye edildi (2)

Bir son dakika haberine göre Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 60 evin tahliye edildiğini, can kaybının olmadığını, birkaç eve sıçrayan yangının söndürüldüğünü belirtti.

23.08.2020 18:44 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:50

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 60 evin tahliye edildiğini, can kaybının olmadığını, birkaç eve sıçrayan yangının söndürüldüğünü belirtti.

Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait 30 arazöz, 15 su tankeri ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar nedeniyle ekiplerin yangını kontrol altına almakta zorlandığını belirtti.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Elban, "Yangın nedeniyle 60 ev tahliye edildi. Can kaybı yok. Birkaç eve sıçrayan yangın söndürüldü. Yangına 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopterle müdahale ediyoruz." dedi.

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Son dakika haberi... Kozan'daki orman yangını - Bazı evler tahliye edildi (2)

Kaynak: AA

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