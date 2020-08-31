Son dakika haberi... Kozan'da yaralar sarılıyor
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Son dakika haberi... Kozan'da yaralar sarılıyor

Son dakika gündem haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan ve 3 günde söndürülen orman yangının ardından Yüreğir Belediyesi ekipleri yangın zedeleri yalnız bırakmadı.

Son dakika haberi... Kozan'da yaralar sarılıyor
31.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:03

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan ve 3 günde söndürülen orman yangının ardından Yüreğir Belediyesi ekipleri yangın zedeleri yalnız bırakmadı.

Kozan'da geçtiğimiz günlerde çıkan yangında 200 hektardan fazla kızılçam ormanı zarar görmüş, yerleşim yerlerine ulaşan yangın yüzünden 6 köyde 800 hane tahliye edilmişti.

Araç ve ekipleri ile ilk andan itibaren yangının söndürülmesinde çaba gösteren Yüreğir Belediyesi, daha sonra da yangın zedeleri yalnız bırakmadı. Yangının ardından bölgesel elektrik sorunu yaşayan, çalışmayan dinamolar nedeniyle su sıkıntısı çeken vatandaşlara 'Mobil Şarj İstasyonu' ile destek verildi. Yüreğir Belediyesi'nin Mobil Şarj İstasyonu ile dinamolarını çalıştıran yangın zedeler su depolarını doldurdu, ışıldak ve telefonlarını şarj etti.

Başkan Kocaispir ayrıca çıkan yangında, ahırdaki 30 küçükbaşı telef olan, "Hayvanlarımı kurtaramadım. Şu an yiyeceğim, giyeceğim, yatacağım yerim kalmadı" diyerek gözyaşı döken Mehmet Karacan'a da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak destek olacaklarını belirtti.

Başkan Kocaispir, "Tek tesellimiz hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmemiş olması. Şunun bilinmesi isteriz devletimiz, vatandaşlarımızın her zaman yanındadır. Biz belediye olarak ilk andan itibaren Kozanlı hemşehrilerimiz için seferber olduk, olmaya devam ediyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Tekrar geçmiş olsun"şeklinde konuştu.

Kozanlı yangın zedeler destekleri için Başkan Kocaispir ve ekiplerine teşekkür etti. - ADANA

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Kaynak: İHA

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