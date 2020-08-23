Son dakika haberi: Kozan'da yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Son dakika haberi: Kozan'da yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Son dakika 3. sayfa haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde Turgutlu Mahallesinde bulunan kızılçam ormanı ve Ayvalıkoya mevkiinde çıkan orman yangınları Kozan orman yangın söndürme ekiplerinin sabaha kadar müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika haberi: Kozan'da yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
23.08.2020 11:18 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:32

Adana'nın Kozan ilçesinde Turgutlu Mahallesinde bulunan kızılçam ormanı ve Ayvalıkoya mevkiinde çıkan orman yangınları Kozan orman yangın söndürme ekiplerinin sabaha kadar müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. 1 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangın bölgesi günün aydınlanması ile havadan görüntülendi.

Kozan'da Turgutlu Mahallesinde dün gece alevlere teslim olan kızılçam ormanı, Kozan orman yangın söndürme ekiplerinin çalışması ile sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü. Dün gece saat 22.00 sularında başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar süren yangında orman yangını söndürme ekipleri seferber oldu. Karadan yangına müdahale eden ekipler, sabah saatlerinde yangını kontrol altına almayı başardı. 50'ye yakın arazöz, 15 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 1 greyder ve helikopterin yanısıra 230 işçi ile müdahale edilerek söndürülen yangında 1 hektarlık orman alanı hasar gördü.

Bölgede soğutma çalışması devam ederken jandarma yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Turgutlu kızılçam ormanlarında Ocak ayından bu yana 9. kez yangın çıkması nedeniyle kundaklanmadan şüpheleniliyor. - ADANA

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Kaynak: İHA

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