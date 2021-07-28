Son dakika haberi | Kozan'da orman yangını (4)
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Son dakika haberi | Kozan'da orman yangını (4)

Son dakika haberi | Kozan'da orman yangını (4)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Kozan ilçesine bağlı Çandık Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli personellerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çandık Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli personellerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, zarar gören alanın büyüklüğü ise havanın aydınlanması ile belli olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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