Son dakika haberi: Kozan'da orman yangını (3)

Gelen son dakika haberine göre KOZAN'DA AYNI GÜN İKİNCİ ORMAN YANGINIAdana'nın Kozan ilçesinde aynı gün içinde ikinci kez orman yangını çıktı.

KOZAN'DA AYNI GÜN İKİNCİ ORMAN YANGINI

Adana'nın Kozan ilçesinde aynı gün içinde ikinci kez orman yangını çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İlçeye bağlı Çandık Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığı öğrenildi. Ekiplerin, çalışması devam ediyor.Öte yandan ilçeye bağlı Horzum bölgesinde gündüz saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülmüş, 1 dekar alana da zarar vermişti.

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal