Son dakika haberi! KOZAN'DA İNSANSIZ HAVA ARACIYLA TRAFİK DENETLEMESİ Son dakika haberleri... ADANA'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin ilk kez yaptığı trafik denetlemesinde 65 araca, toplam 12 bin 68 TL ceza uygulandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin ilk kez yaptığı trafik denetlemesinde 65 araca, toplam 12 bin 68 TL ceza uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 insansız hava aracı ile ortak trafik denetlemesi yaptı. Toplam 1 saat süren denetimde, 12 araç trafikten men edildi, 65 araca 12 bin 68 TL ceza kesildi.

Kaynak: DHA