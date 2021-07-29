Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (3)

Edinilen son dakika gelişmesine göre YARALI KEDİYE JANDARMA ŞEFKATİ Adana'nın Kozan, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, Topallı Mahallesi'nde bir jandarma personeli, alevlerin arasında sokak kedisi fark etti.