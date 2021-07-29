Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (3)
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Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (3)

Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (3)
Demirören Haber Ajansı / Uğur Selçik - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre YARALI KEDİYE JANDARMA ŞEFKATİ Adana'nın Kozan, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, Topallı Mahallesi'nde bir jandarma personeli, alevlerin arasında sokak kedisi fark etti.

YARALI KEDİYE JANDARMA ŞEFKATİ 

Adana'nın Kozan, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, Topallı Mahallesi'nde bir jandarma personeli, alevlerin arasında sokak kedisi fark etti. Yaralandığı belirlenen kediyi alarak güvenli bir yere götüren jandarma, hortumla üzerine su dökerek serinletmeye çalıştı. Öte yandan, mahalle halkı da güvenli bölgelere toplanarak yangın söndürme çalışmalarını izliyor.


Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (3)
Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (3)
Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (3)
Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (3)
Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (3)
Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Selçik

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