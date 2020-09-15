Son dakika haberi... Kozan'da iki grup arasında sabah sopalı, akşam silahlı kavga: 2 yaralı
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Son dakika haberi... Kozan'da iki grup arasında sabah sopalı, akşam silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika gündem haberi: ADANA'nın Kozan ilçesinde, bir grubun üyeleri arasında sabah çıkan kavgada Cengiz Akalın darbedilerek yaralandı.

Son dakika haberi... Kozan'da iki grup arasında sabah sopalı, akşam silahlı kavga: 2 yaralı
15.09.2020 23:33 | Son Güncelleme: 15.09.2020 23:37

ADANA'nın Kozan ilçesinde, bir grubun üyeleri arasında sabah çıkan kavgada Cengiz Akalın darbedilerek yaralandı. Akşam saatlerinde bu kez grup üyelerinin yakınları arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, Emrah Bakar av tüfeğiyle vurularak yaralandı. 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Türkeli Mahallesi Şamlıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edeler diye olarak bilinen grup içinde henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Sopaların kullanıldığı kavgada Cengiz Akalın, darbedilerek yaralandı. Akalın'ın hastaneye kaldırılmasının ardından polis, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 

GRUBUN YAKINLARI ARASINDA DA KAVGA ÇIKTIAkşam saatlerinde bu kez, sabah kavga eden grubun yakınları arasında kavga çıktı. Kavgada kimin ateşlediği henüz tespit edilemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Emrah Bakar'a isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bakar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polisin çabalarına rağmen kavga sonlanmayınca olay yerine İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak geldi. Büyükatak'ın öncülüğünde kalabalığa müdahale eden polis, kavga eden grubu güçlükle ayırdı.

Olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.


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Kaynak: DHA

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