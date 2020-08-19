Son dakika haberi: Kozan'da drone ile trafik denetimi yapıldı Son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Kozan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ışıkları ve emniyet kemeri ihlali ile sürücülerin cep telefonu kullanımına yönelik denetim yaptı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne ait 2 drone kullanılan uygulamada, 65 araç sürücüsüne 12 bin 68 lira ceza uygulandı, 12 araç trafikten men edildi. Kaynak: AA