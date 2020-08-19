Son dakika haberi: Kozan'da drone ile trafik denetimi yapıldı
Son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.
19.08.2020 16:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:38
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.
Kozan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ışıkları ve emniyet kemeri ihlali ile sürücülerin cep telefonu kullanımına yönelik denetim yaptı.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne ait 2 drone kullanılan uygulamada, 65 araç sürücüsüne 12 bin 68 lira ceza uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA