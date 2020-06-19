Son dakika haberi: Kozaklı'da yağmur sele neden oldu Son dakika güncel haberine göre Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Nevşehir ve ilçelerinde etkili olan sağanak, Kozaklı'da sele yol açtı. Altınsu Mahallesi'nde bazı ev ve termal tesislerin giriş katlarını su bastı, araçlar su ve çamura gömüldü. Kozaklı Belediyesi ekipleri sel sularının etkilediği alanlarda temizlik çalışması yaptı. Kaynak: AA