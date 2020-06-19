Son dakika haberi: Kozaklı'da yağmur sele neden oldu
Son dakika güncel haberine göre Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu.
19.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:09
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu.
Nevşehir ve ilçelerinde etkili olan sağanak, Kozaklı'da sele yol açtı.
Altınsu Mahallesi'nde bazı ev ve termal tesislerin giriş katlarını su bastı, araçlar su ve çamura gömüldü.
Kozaklı Belediyesi ekipleri sel sularının etkilediği alanlarda temizlik çalışması yaptı.
Kaynak: AA