Son dakika haberi: Koyunlarını parçalanmış olarak buldu; civardaki 2 köpeği öldürdü (2)- Yeniden - Haberler
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Son dakika haberi: Koyunlarını parçalanmış olarak buldu; civardaki 2 köpeği öldürdü (2)- Yeniden

Son dakika haberi: Koyunlarını parçalanmış olarak buldu; civardaki 2 köpeği öldürdü (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MUĞLA'da E.G., ağılındaki 10 koyunu parçalanmış halde buldu.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da E.G., ağılındaki 10 koyunu parçalanmış halde buldu. E.G. olayın ardından koyunlarına saldırdığını düşündüğü 2 köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde E.G. adlı kişi, ağılında 10 koyununu parçalanmış olarak buldu. E.G., evdeki av tüfeğini alıp koyunlarını öldürdüğünü düşündüğü civardaki 2 köpeğe ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği köpekler olay yerinde öldü. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ölen köpekleri belediye barınağına götürdü. Polis, E.G.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından ifadesi alınan E.G. serbest bırakıldı.Öte yandan, koyunlara hangi hayvanın saldırdığı, yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.


Son dakika haberi: Koyunlarını parçalanmış olarak buldu; civardaki 2 köpeği öldürdü (2)- Yeniden

Son dakika haberi: Koyunlarını parçalanmış olarak buldu; civardaki 2 köpeği öldürdü (2)- Yeniden

Son dakika haberi: Koyunlarını parçalanmış olarak buldu; civardaki 2 köpeği öldürdü (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

Bodrum, Polis, Ölü, Güncel, Haber

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