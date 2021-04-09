Koyunlarını korumak isterken sokak köpeğini tüfekle yaraladı
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Koyunlarını korumak isterken sokak köpeğini tüfekle yaraladı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN - Haberler | 3. Sayfa

Koyunlarını korumak isterken sokak köpeğini tüfekle yaraladı Köpeğe ateş eden şahıs gözaltına alındı Kanlar içinde kalan yaralı köpek tedavi edilecek Kocaeli'nin Derince ilçesine koyunlarına saldırdığı iddiasıyla korkutmak amaçlı tüfeği ile ateş açtıktan sonra sokak köpeğini yaralayan şahıs,...

Koyunlarını korumak isterken sokak köpeğini tüfekle yaraladı

Köpeğe ateş eden şahıs gözaltına alındı

Kanlar içinde kalan yaralı köpek tedavi edilecek

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesine koyunlarına saldırdığı iddiasıyla korkutmak amaçlı tüfeği ile ateş açtıktan sonra sokak köpeğini yaralayan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı köpek ise belediye ekiplerince tedavi edilmek üzere rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Derince Yenikent Mahallesi Araptepe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce yaşadığı konteyneri çıkan yangında küle dönen ve belediye tarafından kendisine verilen yeni konteynerde yaşayan Kemal G., belediye tarafından kendisine hediye edilen koyunlarını sokak köpeklerinden korumak için tüfeğine sarıldı. Tüfeği ile korkutmak amacıyla çevreye ateş açan Kemal G.'nin tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği bir sokak köpeği ise yaralandı.

Köpeğin yaralandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Kemal G.'yi gözaltına alarak tüfeğine de el koydu. Bacağından yaralanarak boş araziye kaçan köpek ise olay yerine gelen belediye ekiplerince tedavi edilmek üzere rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Koyunlarını korumak isterken sokak köpeğini tüfekle yaraladı
Koyunlarını korumak isterken sokak köpeğini tüfekle yaraladı
Koyunlarını korumak isterken sokak köpeğini tüfekle yaraladı
Koyunlarını korumak isterken sokak köpeğini tüfekle yaraladı
Koyunlarını korumak isterken sokak köpeğini tüfekle yaraladı
Koyunlarını korumak isterken sokak köpeğini tüfekle yaraladı
Koyunlarını korumak isterken sokak köpeğini tüfekle yaraladı
Koyunlarını korumak isterken sokak köpeğini tüfekle yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 11:09:06. #1.14#
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