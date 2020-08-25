Son dakika haberi | Koyun cinayetinde cenazelerden biri defnedildi, diğeri ikindi namazından sonra defnedilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Koyun cinayetinde cenazelerden biri defnedildi, diğeri ikindi namazından sonra defnedilecek

Son dakika 3. sayfa haberi: Koyun cinayetinde cenazelerden biri defnedildi, diğeri ikindi namazından sonra defnedilecek Tarlaya koyun girdi tartışması kanlı bitti: 2 ölü Balıkesir'in Havran ilçesinde, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusu Nedim Kaya'yı öldürüp, daha sonra kendi ağılında ölü bulunan Ramazan Eklioğlu...

25.08.2020 15:06 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:11

Koyun cinayetinde cenazelerden biri defnedildi, diğeri ikindi namazından sonra defnedilecek

Tarlaya koyun girdi tartışması kanlı bitti: 2 ölü

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusu Nedim Kaya'yı öldürüp, daha sonra kendi ağılında ölü bulunan Ramazan Eklioğlu (44), defnedildi. Öldürülen Kaya'nın cenazesi ikindi namazının ardından Karaoğlanlar Mahallesi mezarlığında defnedilecek.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Karaoğlanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tarlasına giren domuzları kovmak için arazisinin bulunduğu bölgeye giden Nedim Kaya (44), burada Ramazan Eklioğlu'na ait koyunların tarlasına girdiğini gördü. Bunun üzerine iki komşu arasında başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü. Eklioğlu, yanında bulunan ruhsatsız av tüfeği ile Kaya'yı vurdu. Bölgeye ihbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Nedim Kaya'nın öldüğünü tespit etti. Olay yerinden kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayın meydana geldiği Karaoğlanlar Mahallesi'nde bir ağılda Eklioğlu'nun da cansız bedenini buldu.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı kriminal çalışma sonrasında Eklioğlu'nun da tüfek ile vurularak öldüğünü tespit edildi. Kaya ve Eklioğlu'nun cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Otopsiden sonra aile yakınlarına teslim edilen cenazeler köylerine getirildi. Koyunlar yüzünden tartıştığı komşusu Nedim Kaya'yı öldürüp, daha sonra kendi ağılında ölü bulunan Ramazan Eklioğlu'nun cenazesi köy camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığına defnedildi. Kaya'nın cenazesi ikindi namazının ardından defnedilecek.

Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yapılan araştırma ve inceleme sonucunda olayda kullanılan kısa dipçikli av tüfeği olay yerinde bulundu. Cinayetle alakalı tahkikat sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi | Koyun cinayetinde cenazelerden biri defnedildi, diğeri ikindi namazından sonra defnedilecek

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı Güncel
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Magazin
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu Yaşam
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi Ekonomi
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi
Adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu
Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
Kafedeki silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı
Kafedeki silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Onur Saylak Halit Ergenç Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Fuat Çapa Jose Sosa Ronald Koeman Sergen Yalçın
Daha Fazla Tv Kaza Adana Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Koyun cinayetinde cenazelerden biri defnedildi, diğeri ikindi namazından sonra defnedilecek - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 15:35:39. #1.14#
title