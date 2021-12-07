Bakan Özer: Köylerde 5 çocuk için ana sınıfları açılabilecek

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptıkları yeni düzenleme ile köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştırmak için önemli bir daha adım attıklarını belirterek, "Artık köylerde ana sınıfı açılması için 10 çocuk bulunması şartı aranmayacak. 5 çocuk için ana sınıfları açılabilecek" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, okul öncesinde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz devam edebilmesi için bir şubede bulunması gereken en az öğrenci sayısı yeniden belirlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Covid-19 salgını sürecinde, okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı, 10'dan 5'e düşürüldü. Böylece bu bölgelerde en az 5 çocuk bulunması halinde bir grup oluşturularak ana sınıfı açılabilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, '40 bin yeni ana sınıfı' hedefi kapsamında ikinci döneme 5 bin ana sınıfı yapımının yetiştirilmesini planladıklarını belirtti. Yaklaşık 1 ayda ülke genelinde 4 bin 3 yeni ana sınıfını açtıklarını anımsatan Özer, "Bu ana sınıflarında 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık yüzde 78 olan okullaşma oranını, yaklaşık yüzde 84'e çıkardık. Kısa sürede geldiğimiz bu nokta hedefimizi güncellememiz gerektiğine işaret etti. Yeni hedef olarak şubat ayına kadar 10 bin yeni ana sınıfını hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Yaptığımız yeni düzenleme ile köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştırmak için önemli bir daha adım attık. Artık köylerde ana sınıfı açılması için 10 çocuk bulunması şartı aranmayacak. 5 çocuk için ana sınıfları açılabilecek. Ana sınıfı ve anaokulu sayısını artırarak tüm çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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