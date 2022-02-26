KÖYE İNEN, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİNDEKİ VAŞAKLAR KAMERADA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KÖYE İNEN, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİNDEKİ VAŞAKLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

GÜMÜŞHANE'de, neslinin tükenme tehlikesi olan 2 vaşak, doğal yaşam alanları karla kaplanınca yiyecek bulmak için indiği köyde güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜMÜŞHANE (DHA) - GÜMÜŞHANE'de, neslinin tükenme tehlikesi olan 2 vaşak, doğal yaşam alanları karla kaplanınca yiyecek bulmak için indiği köyde güvenlik kameralarına yansıdı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı ve soğukta, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Gümüşhane'de merkeze bağlı Boğalı köyünde karlı kaplı arazide yiyecek arayan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 2 vaşak, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, gece ve gündüz belli saatlerde köye inen vaşakların, evlerin bulunduğu alanda yiyecek aradığı ardından gözden kaybolduğu görülüyor.

KÖYE İNEN, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİNDEKİ VAŞAKLAR KAMERADA

KÖYE İNEN, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİNDEKİ VAŞAKLAR KAMERADA

KÖYE İNEN, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİNDEKİ VAŞAKLAR KAMERADA

KÖYE İNEN, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİNDEKİ VAŞAKLAR KAMERADA

KÖYE İNEN, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİNDEKİ VAŞAKLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Gümüşhane, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title