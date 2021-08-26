Son dakika haberi: Köy muhtarlarından sel bölgesine 41 bin lira bağış
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Son dakika haberi: Köy muhtarlarından sel bölgesine 41 bin lira bağış

Son dakika haberi: Köy muhtarlarından sel bölgesine 41 bin lira bağış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan "Ben de Varım" yardım kampanyasına Tosya Köy Muhtarları Derneği 41 bin 375 TL bağışta bulunarak destek verdi.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan "Ben de Varım" yardım kampanyasına Tosya Köy Muhtarları Derneği 41 bin 375 TL bağışta bulunarak destek verdi.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Sel felaketi nedeniyle birçok bina hasar gördü, bazı binalar yıkıldı, onlarca araç ve işyeri de hasar gördü. Sel afetinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde Türkiye genelinde "Ben de Varım" yardım kampanyası düzenlendi.

Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasına Tosya Köy Muhtarları Derneği de kayıtsız kalmadı. Köy muhtarları, topladıkları bağışları teslim etmek üzere Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti. Muhtarlarla görüşen ve gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür eden Kaymakam Pişkin, "Yangın ve sel afetine destek için AFAD tarafından başlatılan "Ben de Varım" yardım kampanyasına Tosya Köy Muhtarları Derneğimiz 41 bin 375 TL bağışta bulundu. Duyarlılığın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergileyen Akseki, Sevinçören, Aşağıkayı, Aşağıberçin, Musaköy, Karabey, Kargın, Akbük, Karasapaca, Dağardı ve Suluca Köylerimizdeki vatandaşlarımıza, köy muhtarlarımıza ve dernek yönetimimize yardımlarından ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bağış toplama işlemleri devam eden köylerimizin yardımlarını duyurmaktan da yine bugünkü gibi gurur duyacağız" dedi. - KASTAMONU

Son dakika haberi: Köy muhtarlarından sel bölgesine 41 bin lira bağış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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