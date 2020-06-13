Son dakika haberi | Kovid-19 vakasına rastlanmayan Derebucak'ta 30 bin maske dağıtıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Kovid-19 vakasına rastlanmayan Derebucak'ta 30 bin maske dağıtıldı

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan sıkı tedbirler ile hiçbir vakanın görülmediği Konya'nın 6 bin nüfuslu Derebucak ilçesinde, vatandaşlara 30 bin maske dağıtıldı.

13.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:50

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan sıkı tedbirler ile hiçbir vakanın görülmediği Konya'nın 6 bin nüfuslu Derebucak ilçesinde, vatandaşlara 30 bin maske dağıtıldı.

Derebucak Kaymakamlığınca ilçe genelinde yaşayan dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirilen maske ve el dezenfektanı desteği, mahalle muhtarları ve kamu görevlilerince ev ziyaretleriyle gerçekleştirildi.

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı Türkiye'nin, tüm kurumlarıyla bugüne kadar olağanüstü bir mücadele sergilediğini belirterek, ulusal bazda alınan tedbir ve önlemlerin hepsinin Derebucak ilçesinde de yerel bazda tam olarak uygulandığını vurguladı.

Sıkı tedbirlerle sıfır vaka sayısı

İlçe Kaymakamlığı olarak yerel bazda uyguladıkları sıkı tedbirlere vatandaşların da büyük ölçüde uyduğunu dile getiren Doğan, Türkiye'de ilk salgının görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar Derebucak'ta herhangi bir virüs vakasına rastlanmadığının altını çizerek, Kaymakamlık olarak ilçede aldıkları ciddi tedbirler ve yürütülen çalışmalar ile bunun gerçekleştiğini aktardı.

Doğan, söz konusu süreçte seyahat sınırlamalarının getirilmesinin ardından Antalya ile olan il sınırında iki noktada 24 saat esasıyla görev yapan kolluk kuvvetleri tarafından izni olmayanların ilçeye girişine müsaade edilmediğini belirtti.

Aldıkları tedbirlerle ilçede virüsün girişine ve oluşumuna sebebiyet vermediklerine dikkati çeken Doğan, "Ancak bu durum bizi rehavete sürüklememelidir. Bugüne kadar uyguladığımız tedbirleri bugünden sonra da sürdüreceğiz." dedi.

Nüfusu 6 bin, bir seferde dağıtılan maske sayısı 30 bin

Konya İl ve Derebucak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları uyarınca açık alanlarda, cadde ve sokaklarda artık maske kullanımının zorunlu hale geldiğini de hatırlatan Doğan, dar gelirli ailelere ücretsiz koruyucu maske ve el dezenfektanı desteğini sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Doğan, 300 haneye, toplam 30 bin maske desteği sağladıklarını, bunun yanında el dezenfektanı da dağıttıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Devletimiz güçlüdür ve vatandaşının her daim yanındadır. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da biz koronavirüsle mücadelede vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Almış olduğumuz bu maskeler tamamen yerli ve milli üretimdir. Maskelerin üretimi Beyşehir'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi."

Son dakika haberi | Kovid-19 vakasına rastlanmayan Derebucak'ta 30 bin maske dağıtıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı Haber
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Haber
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı Haber
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Haber
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yasmin Erbil Demet Akalın Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Jose Sosa Can Bartu Semih Özsoy Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Daha Fazla Twitter Göztepe Trabzonspor Kayserispor
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Kovid-19 vakasına rastlanmayan Derebucak'ta 30 bin maske dağıtıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 15:05:31. #1.15#
title