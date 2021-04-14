Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Nevşehir'in cadde ve sokaklarından görüntü NEVŞEHİR - Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Nevşehir'in cadde ve sokaklarından görüntü NEVŞEHİR - Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Alınan kararla bugünden itibaren hafta içi 19.00­-05.00'te uygulanması uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kırıkkale'de alışverişlerini yapan vatandaşlar ve iş yerlerini kapatan esnaflar evlerine gitti.

Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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