Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Nevşehir'in cadde ve sokaklarından görüntü NEVŞEHİR - Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Nevşehir'in cadde ve sokaklarından görüntü NEVŞEHİR - Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Alınan kararla bugünden itibaren hafta içi 19.00-05.00'te uygulanması uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kırıkkale'de alışverişlerini yapan vatandaşlar ve iş yerlerini kapatan esnaflar evlerine gitti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan