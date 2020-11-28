Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

28.11.2020 21:18 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:22

Son dakika haberler: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İçişlerinin Bakanlığının genelgesiyle saat 20.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sakarya'da kentin işlek adreslerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi ve Gar meydanlarının yanı sıra tarihi Uzun Çarşı boşaldı.

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Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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