ARDAHAN/IĞDIR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ARDAHAN Kentte sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklar Kongre Caddesi ile Milli Egemenlik Parkı Sokaklarda yürüyen bekçiler IĞDIR Kentte sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklar ARDAHAN/IĞDIR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 20.