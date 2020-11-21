ARDAHAN/IĞDIR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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ARDAHAN/IĞDIR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

21.11.2020 20:42 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:32

ARDAHAN Kentte sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklar Kongre Caddesi ile Milli Egemenlik Parkı Sokaklarda yürüyen bekçiler IĞDIR Kentte sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklar ARDAHAN/IĞDIR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 20.

ARDAHAN

Kentte sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklar

Kongre Caddesi ile Milli Egemenlik Parkı

Sokaklarda yürüyen bekçiler

IĞDIR

Kentte sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklar ARDAHAN/IĞDIR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 20.00'den itibaren yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

ARDAHAN/IĞDIR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ARDAHAN/IĞDIR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ARDAHAN/IĞDIR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ARDAHAN/IĞDIR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ARDAHAN/IĞDIR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (1)
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (1)
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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