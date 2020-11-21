ARDAHAN/IĞDIR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
21.11.2020 20:42 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:32
ARDAHAN Kentte sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklar Kongre Caddesi ile Milli Egemenlik Parkı Sokaklarda yürüyen bekçiler IĞDIR Kentte sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklar ARDAHAN/IĞDIR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 20.
ARDAHAN
Kentte sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklar
Kongre Caddesi ile Milli Egemenlik Parkı
Sokaklarda yürüyen bekçiler
IĞDIR
Kentte sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklar ARDAHAN/IĞDIR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 20.00'den itibaren yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan