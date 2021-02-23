Son dakika haberi... Kovid-19 sürecinde antrenörler dijital platformdaki spor etkinlikleriyle evlere konuk oluyor

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Kırşehir'de kurulan Dijital Eğitim ve Spor Platformu aracılığıyla evlerinden çıkamayan ve hareketsiz kalan herkese canlı yayınlarla spor yapma imkanı sunuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Kırşehir'de kurulan Dijital Eğitim ve Spor Platformu aracılığıyla evlerinden çıkamayan ve hareketsiz kalan herkese canlı yayınlarla spor yapma imkanı sunuluyor.

Kovid-19 sürecinde kısıtlamalar ve salgın tehlikesi nedeniyle zamanlarını evlerinde geçiren başta kadınlar olmak üzere vatandaşlar için Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezinde Dijital Eğitim ve Spor Platformu kuruldu.

Platformda antrenörlerin yaptığı spor hareketleri kurumun sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmaya başladı.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde Kovid-19 sürecinde spora ulaşılabilirliği artırmak için kurum bünyesinde platform kurduklarını söyledi.

Bu platformla ana hedeflerinin spor yapmak isteyen ancak stadyumlara ya da salonlara gelemeyen vatandaşlara ulaşmak olduğunu belirten Şahin, aynı zamanda tüm branşlardaki eğitimler ve okullarda keşfedilen yeteneklerin formlarını korumalarının da amaçlandığını dile getirdi.

Şahin, Kovid-19 sürecinde evlerinden çıkamayan ya da iş yerlerinde hareketsiz kalan kişilere sosyal medya üzerinden spor programlarıyla canlı yayınla ulaştıklarını anlatarak, "Burada uzman antrenörlerimiz eşliğinde haftanın 3 günü sabah saatlerinde sosyal medya hesabımızdan canlı yayın yaparak spora olan ilgiyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın evde kaldıkları sürede hem sosyal hem psikolojik hem de bedenen sağlıklı kalmalarını sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Hem evden hem de uygun ortamda iş yerinden bu spora katılım sağlandığına işaret eden Şahin, "Gün geçtikçe vatandaşlarımızın özellikle de kadınlarımızın bu platforma ciddi anlamda katılım sağladıklarını görüyoruz. Katılanların ciddi anlamda fayda sağladıklarına da şahit olduk. Bu anlamda da maksadın hasıl olması bizleri mutlu etti. 'Sporla Yaşa' sloganıyla platform çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Hareketli kalın, sağlıkla kalın"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olarak görev yapan Esra Burcu Özdemir de fitness ve aerobik egzersizleri yaptırdığını söyledi.

Evlere ve iş yerlerine konuk olduklarını aktaran Özdemir, "İnsanın olduğu her yer bizim için birer spor salonu. Ekranların başına geçerek birlikte spor yapıp kas gruplarımızı çalıştırıyoruz. Yeni katılmak isteyenlerle de spor yapmayı arzu ediyoruz. Hareketli kalın, sağlıkla kalın." ifadesini kullandı.

Bir kurumda işçi olarak çalışan Hülya Turgut da görev yaptığı zaman kurumunda, izinli olduğunda da evinden programa bağlanarak egzersizleri yaptığını söyledi.

Salonlara gidemediği için bu yayını faydalı bulduğunu ifade eden Turgut, sağlıklı yaşamak için sunulan güzel bir fırsat olarak değerlendirdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız