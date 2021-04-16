Son dakika haberi: Kovid-19 sebebiyle Ürdün'de 60, Irak'ta 30 kişi daha hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Kovid-19 sebebiyle Ürdün'de 60, Irak'ta 30 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kovid-19 sebebiyle Ürdün'de 60, Irak'ta 30 kişi daha hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Sağlık

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 60, Irak'ta ise 30 kişi vefat etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 60, Irak'ta ise 30 kişi vefat etti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 60 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 732 yeni vaka kaydedildiği, 4 bin 42 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 117'ye, vaka sayısının 681 bin 870'e, iyileşenlerin sayısının da 625 bin 912'ye yükseldiği ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin daha hayatını kaybettiği, 7 bin 561 yeni vaka tespit edildiği, 6 bin 515 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle Irak'ta salgındaki can kaybının 14 bin 915'e, vaka sayısının 964 bin 435'e, sağlığına kavuşanların da 834 bin 815'e çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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